Керченская прокуратура возбудила уголовное дело об уничтожении деревьев в Молодежном парке

Прокуратурой города Керчи была проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны зеленых насаждений. Об этом стало известно от пресс-службы Прокуратуры по Республике Крым.
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После проведенной проверки было установлено, что в Молодежном парке проводились незаконная вырубка пяти деревьев. Работы проводились без соответствующих документов.
По результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело. Ход расследования под контролем прокуратуры города Керчи.