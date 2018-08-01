Керченская прокуратура возбудила уголовное дело об уничтожении деревьев в Молодежном парке

Прокуратурой города Керчи была проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны зеленых насаждений. Об этом стало известно от пресс-службы Прокуратуры по Республике Крым.

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После проведенной проверки было установлено, что в Молодежном парке проводились незаконная вырубка пяти деревьев. Работы проводились без соответствующих документов.

По результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело. Ход расследования под контролем прокуратуры города Керчи.

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