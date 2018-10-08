Керченская Римско-Католическая церковь отметила важную дату

Римско-католическая церковь Успения Пресвятой Девы Марии Керчи отметила 25 лет с момента освещения восстановленного храма и 178 лет со дня его сооружения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчи.

Настоятель храма ксендз Казимеж Томасек получил подарки от городской администрации — памятный адрес и картину с изображением храма.

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Поздравить общину и настоятеля церкви прибыли священнослужители из разных городов Крыма, в том числе и Глава Пастырского округа Римско-Католической Церкви в Республике Крым и Севастополе, Яцек Пыль.

Римско-католическая церковь в Керчи – один из немногих действующих католических храмов Крыма. Ее восстановление началось 25 лет назад, и в реконструкции принимали участие прихожане, а также некоторые предприятия города.

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