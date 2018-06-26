Керченская сборная по пауэрлифтингу привезла награды с открытого турнира

Керчане завоевали несколько медалей на открытом турнире по пауэрлифтингу «Кубок Южной Столицы». Один из наших спортсменов стал абсолютным чемпионом.

В Ялте прошел открытый турнир по пауэрлифтингу по жиму штанги лежа «Кубок Южной Столицы». В соревнованиях принимали участия женщины и мужчины из разных городов Крыма и материковой России — Севастополь, Симферополь, Ялта, Евпатория, Керчь Феодосия, Новороссийск, Великий Новгород и другие.

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Президент Федерации пауэрлифтинга в Керчи Александр ИВАНОВ рассказал журналистам КерчьИНФО о результатах нашей сборной:

«Наши спортсмены показали отличный уровень подготовки. Каждый привез медаль. А Сергей ГОРЬКОВ в своей весовой категории до 93 кг, в жиме лежа без экипировки взял первое место и стал абсолютным чемпионом».

Всего в керченской сборной было 5 спортсменов. Валерия ГОРЬКОВА в жиме без экипировки в весовой категории до 84 кг заняла 2 место. Наталья ПЕРШКО в своей весовой категории в жиме без экипировки взяла 2 место, с экипировкой 3. Ольга ГЛАВАЦКИХ — 1 место без экипировки и 2 в экипировке. И Светлана ПИКАЛОВА завоевала 2 золотые медали.

Поздравляем керченских спортсменов и желаем новых побед на следующих соревнованиях.

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