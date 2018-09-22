Керченская шахматистка приняла участие в первенстве мира

В Турции состоялось первенство мира по шахматам.
Маргарита ПОТАПОВА из Керчи вошла в двадцатку сильнейших на первенстве мира по шахматам в возрастной категории до 20 лет. Об этом Крымскому информационному агентству сообщила пресс-служба Федерации шахмат Республики Крым.
17-летняя спортсменка «скромно стартовала».
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«Тем не менее за два тура до конца Маргарита уже возглавляла турнирную таблицу с тремя соотечественницами и представительницей Узбекистана. Но финишная прямая талантливой шахматистке не удалась», – уточнили в крымской федерации.
В итоге ПОТАПОВА заняла 16 место, набрав столько же очков, сколько и замкнувшая дюжину лучших ещё одна россиянка Анастасия ПАРАМЗИНА.
Победила также российская спортсменка — Александра МАЛЬЦЕВСКАЯ. Второй результат показала Гулрухбегим ТОХИРДЖОНОВА из Узбекистана, а третий – Нино ХОМЕРИКИиз Грузии.