Керченская спортсменка вошла в сборную России

В Московской области прошли отборочные соревнования на первенство мира по самбо, в которых приняли участие воспитанницы керченского спортивно-патриотического клуба единоборств.

Для того, чтобы попасть на первенство мира, который будет происходить в Сербии в декабре этого года, нужно было занять только первое место. По результатам соревнований Кристина ВАРЛАМОВА завоевала 3 место, а Юлия РЕВВА – 1 место.

Об этом сообщил глава Керченской администрации Сергей БОРОЗДИН.

Читайте: В Керчи пройдет велогонка «Кольцо Митридата»

Юлия РЕВВА провела 8 игр, и почти во всех одержала досрочные победы. Керчанка вышла в финал, который победно завершила болевым приемом.

Юлия РЕВВА стала чемпионкой мира по самбо среди школьников в августе текущего года. Юная керчанка представит Республику Крым в составе сборной России по самбо.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.