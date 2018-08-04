Керченская управляющая компания не оповещала людей о своей деятельности

Керченской прокуратурой была проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства управляющей компанией, в следствии чего были выявлены нарушения. Об этом сообщили на официальном сайте Прокуратуры по Республике Крым.

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«Установлено, что в нарушение требований законодательства информация об ООО «Городская управляющая компания № 1» отсутствует в Государственной информационной системе ЖКХ, что лишает граждан, проживающих в 30-ти многоквартирных домах, возможности получения информации об управлении ими», — написали на сайте.

Прокурором города Керчь было возбуждено в отношении директора управляющей компании дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрение ему было вынесено предупреждение.

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