Керченские байкеры почтили память погибших мотоциклистов

Керченские байкеры собрались выразить дань памяти и уважения погибшим мотоциклистам, друзьям. Сегодня, 18 сентября — всемирный день «День памяти погибших мотоциклистов».

В связи с этим событием на центральной площади Ленина собрались Керченский мотоклуб «Грифоны» под руководством Дениса ОБУХОВА, Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» и жители города. После колона направится в храм, а затем на выезд из города, к знаку «Керчь», где зажгут свечи, почтят память погибших на дороге мотоциклистов минутой молчания.

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«Можно в очередной раз заглянуть в книгу памяти и почтить покинувших нас мотоциклистов, друзей, товарищей. Каждый выбирает сам, как это сделать: мысленно или словесно, минутой молчания, выпить 50 грамм. Я считаю, главное — помнить!» — сказал Денис ОБУХОВ.

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