Керченские баскетболистки завоевали серебро на республиканских соревнованиях

Призовое место получила команда девочек из Керчи на соревнованиях по баскетболу, который проходили с Симферополе 29 сентября.
Команда баскетболисток из МБОУ №4 им. А.С. Пушкина несколько лет подряд становилась победителем городских турниров по баскетболу. Под руководством учителя физкультуры и тренера Ризы Халитовича ФЕЗАЗИЕВА, керченская команда заняла 2-е место по Республике Крым
За свои спортивные достижения юные баскетболистки и их родители благодарят наставника, который всей душой болеет за своих воспитанниц.
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Родители и учителя предлагают обратить внимание на развитие женского баскетбола в Керчи и ищут спонсоров, заинтересованных в поддержке и помощи юных спортсменок.
КерчьИНФО поздравляет девочек с первой большой победой, и желает новых спортивных достижений.