Керченские бодибилдеры заняли призовые места на чемпионате Крыма

Керченские бодибилдеры поучаствовали в открытом чемпионате Крыма по бодибилдингу и заняли на нём призовые места.
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Чемпионат проходил в городе Евпатория. Наши спортсмены показали прекрасные результаты и высокий уровень подготовки, за что и были удостоены золотыми и серебряными медалями. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с победителями:
Золото:
Егор ГАВРИЛОВ в номинации «Бодибилдинг свыше 90 кг, медаль за воспитание чемпиона получит Александр ИВАНОВ;
Вера АЛЕНТЬЕВА в номинации «Фитнес бикини» юниорки;
Серебро:
Анна СТРЕКОТЕНКО в номинации «Фитнес бикини» до 168 см.
В судействе от города Керчь принимали участие Наталья ПЕРШКО и Александр ИВАНОВ.