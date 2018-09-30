Керченские бодибилдеры заняли призовые места на чемпионате Крыма

Керченские бодибилдеры поучаствовали в открытом чемпионате Крыма по бодибилдингу и заняли на нём призовые места.

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Чемпионат проходил в городе Евпатория. Наши спортсмены показали прекрасные результаты и высокий уровень подготовки, за что и были удостоены золотыми и серебряными медалями. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с победителями:

Золото:

Егор ГАВРИЛОВ в номинации «Бодибилдинг свыше 90 кг, медаль за воспитание чемпиона получит Александр ИВАНОВ;

Вера АЛЕНТЬЕВА в номинации «Фитнес бикини» юниорки;

Серебро:

Анна СТРЕКОТЕНКО в номинации «Фитнес бикини» до 168 см.

В судействе от города Керчь принимали участие Наталья ПЕРШКО и Александр ИВАНОВ.

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