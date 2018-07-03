Керченские боксеры привезли из Туапсе 2 золотых и 2 бронзовых медали

Керчане приняли участие в соревнованиях по боксу в Туапсе.

С 28 июня по 1 июля в г.Туапсе проходил Традиционный турнир по боксу, посвященный Дню Города Туапсе.

В соревнованиях принимали участие более ста спортсменов из Туапсе, Джугбы, Краснодара, Анапы, Сочи, Майкопа, Адыгейска, Волгограда, Нальчика, Кабардино-Балкарии, Абхазии и т.д. Об этом сообщают в официальной группе Керченской Федерации бокса.

«Наши спортсмены достойно представили Республику Крым и город Керчь, сумев завоевать 2 золотых (С.Кузин, Р.Маркеллов) и 2 бронзовых (А.Нечипас, З.Абдельмумен) медали, показав высокий уровень подготовки и волю к победе».

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Республику Крым представили керченские боксеры Александр Нечипас, Сергей Кузин, Зин-Эддин Абдельмумен, Роман Маркелов, Тимур Пруница, под руководством тренеров Сергея Харлашкина, Антона Шевченко и Геннадия Дерманского.

Фото и текст: Керченская Федерация бокса

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