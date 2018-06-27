Керченские боксеры снова первые

Керчане приняли участие в турнире по боксу, посвященном освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Соревнования прошли в Краснодарском крае.

Турнир по боксу проходил с 19 по 26 июня. В нем приняли участие представители боксерских дружин Москвы, Ростовской области, Дагестана, Республики Чечни, Ставропольского края, Республики Крым и Краснодарского края. Спортсмены соревновались в лично-командном зачете.

Республику Крым на соревнованиях представляла Крымская Региональная Федерация боевых спортивных видов единоборств имени Георгия Победоносца, расположенная в Керчи.

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По итогам соревнований наши спортсмены первенствовали как в личном, так и в командном зачете.

Так, среди взрослых победителями стали: Дмитрий СЕЛИМОВ — вес до 52 кг, Владимир ВИКТОРОВ — вес до 69 кг.

Среди юниоров победителями стали: Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ — вес до 56 кг, Владислав САВВИН — вес до 60 кг, Анатолий ЗАБАРОВ — вес до 69 кг.

Среди юношей победителями стали: Александр КЛЕТНОЙ — вес до 34 кг, Кирилл ДОБАТКИН — вес до 36 кг, Юрий ДЫМОВ — вес до 38 кг, Сергей НОВОСАД — вес до 40 кг, Владислав ГОГАН — вес до 42 кг.

Среди девочек победителями стали: Наталья МАТРОСОВА — вес до 56 кг, Карина ЛАЛАЯН- вес до 60 кг.

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