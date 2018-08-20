Керченские боксеры завоевали золото на открытом первенстве

Керченские боксеры приняли участие в соревнованиях в Краснодарском крае.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

«В станице Гостагаевская Краснодарского края, 19 августа прошло открытое первенство по боксу посвященное дню Российского флага. На соревнованиях город Керчь представляли боксеры из БК СЛАВЯНСКИЙ РИНГ-75, тренером которого является Геннадий ДЕРМАНСКИЙ», — говорится в сообщении.

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В соревнованиях приняли участие ребята 10-13 лет. Юные спортсмены показали свое мастерство и технику, высокий уровень бокса и силы духа. Бои получились яркие и насыщенные. Первые места в своих возрастных категориях заняли Матвей ТИШКИН, Марк БЕДАКОВ, Ренат КАМЕНЕВ, Анатолий ЧЕПЬЮК, Тимур ПРУНИЦА занял второе место.

Руководитель клуба выразил благодарность группе поддержки, состоящей из родителей и членов клуба, которые выезжают на каждые соревнования и поддерживают юных боксеров, показывая высокий уровень клубной культуры.

Фото: социальная сеть

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