Керченские боксёры привезли с соревнований 20 медалей

На выходных в городе Щёлкино Ленинского района прошел открытый турнир по боксу, посвященный памяти Александра Бородина и воинов-интернационалистов, погибших в горячих точках.

23-24 февраля в Щёлкино прошел турнир, который был приурочен к празднованию Дня Защитника Отечества. Участие приняли около ста спортсменов из Ленинского района, Керчи и Феодосии.

Город-герой Керчь на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы №4 и Керченского клуба бокса «ГРАНД», которые завоевали 14 золотых и 6 серебряных медалей.

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Поздравляем спортсменов с отличным результатом!

Фото: БОКС | г. Керчь