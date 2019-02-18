Керченские борцы показали высокие результаты на краевых соревнованиях

17 февраля в городе Темрюк прошел открытый краевой турнир по греко-римской борьбе, в котором приняли участие спортсмены из Керчи.

В соревнованиях принимали участие борцы из городов Краснодарского края и Республики Крым. Состязания проходили среди юношей 2007-2009 года рождения, а в самой маленькой весовой категории до 23 кг состязались борцы 2010-2011 года рождения.

Крым представляли борцы из города Симферополя (спортивный клуб «Фрегат») и города Керчи (МОО «Федерация спортивной борьбы города Керчи»).

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Керченские борцы показали отличные результаты – один из них взял первое место, трое завоевали вторые места, а двое воспитанников привезли бронзу.

Руслан БРЯНСКИЙ, завоевавший первое место в весовой категории до 23 кг, дополнительно был награжден специальным призом «Самый юный победитель турнира».

Керченскую команду к турниру готовили тренера Ю.А. Ватутин и П.А. Куриленко.