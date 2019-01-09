Керченские дети с особенностями развития весело встретили Новый год

Местное общество инвалидов городского округа Керчь, для своих подопечных деток, а их — более 190 человек, организовали Новогодние праздничные мероприятия.

«Неподдельная радость НАШИХ детей — это счастливые минуты ИХ родителей. Да, НАШИ дети и родители особенные, потому что они умеют довольствоваться малым, умеют быть благодарными за любую мелочь, вдохновляться, глядя на минимальные победы над болезнью», — пишет в редакцию КерчьИНФО председатель МОИ ГО КЕРЧЬ Марина МАМУЛЬ.

В Новый год мы все ждем и надеемся на чудо. Для каждого оно своё. Желаем всем исполнения заветных желаний!

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А в этом году чудесный праздник особенным детям подарили давние добрые друзья общества и новые знакомые: Центр развития ребенка «УМКА», Елена КАСЬЯНОВА и её коллеги и друзья, администрация к/т «УКРАИНА», волонтеры, во главе с Таисией, которые привезли Деда Мороза больным деткам на дом.

Сказочные представления, игры, конкурсы, подарки, угощения — всё это замечательный бескорыстный подарок для детей, которые надеются на ЧУДО….

В Керчи прошел новогодний утренник для особенных детей