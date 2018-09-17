Керченские дзюдоисты заняли призовые места на соревнованиях в Анапе

В эту субботу в Анапе прошел турнир по дзюдо, в котором приняли участие юноши и девушки из нашего города. Об этом сообщает спортивная школа №4.
Читать: «Бег мира» финиширует в Керчи
Турнир был посвящен Дню освобождения города Анапы от немецко-фашистских захватчиков, на кубок «Города Воинской Славы». Воспитанники ГБУ РК «Спортивная школа № 4» показали достойный уровень на турнире. Призовые места заняли:
Среди юношей в весе до 50 кг:
- 1 место — Никонов Игорь;
- 3 место — Седов Юрий.
Среди девушек в весе до 50 кг:
- 2 место — Курбанова Ксения.
Фото: Спортивная школа №4