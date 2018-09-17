Керченские дзюдоисты заняли призовые места на соревнованиях в Анапе

В эту субботу в Анапе прошел турнир по дзюдо, в котором приняли участие юноши и девушки из нашего города. Об этом сообщает спортивная школа №4.

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Турнир был посвящен Дню освобождения города Анапы от немецко-фашистских захватчиков, на кубок «Города Воинской Славы». Воспитанники ГБУ РК «Спортивная школа № 4» показали достойный уровень на турнире. Призовые места заняли:

Среди юношей в весе до 50 кг:

1 место — Никонов Игорь;

3 место — Седов Юрий.

Среди девушек в весе до 50 кг:

2 место — Курбанова Ксения.

Фото: Спортивная школа №4

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