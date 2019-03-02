Керченские гимнастки привезли домой полный комплект медалей

Спортсменки приняли участие в Республиканском открытом турнире федерации художественной гимнастики города Евпатория «Белоснежка».

С 27 по 28 февраля 2019 года в спортивном комплексе «Эволюция» в Евпатории прошел Республиканский открытый турнир федерации художественной гимнастики города Евпатория «Белоснежка».

В турнире приняли участие 160 спортсменов из городов Крыма, так же приглашенные спортсмены с Ленинградской области. Судейскую коллегию возглавила спортивный судья всероссийской категории, президент «Региональной Федерации художественной гимнастики Республики Крым» Абрамова Ирина Владимировна.

Читайте: Воспитанники СК «Планета ПРОСПОРТ» показали отличный результат на турнире по самбо

Наши гимнастки, достойно представили честь города на Республиканских соревнованиях. Итогом стали: 1 место золотая медаль Галецка София, 2 -место серебро заработала Охрименко Екатерина и бронза досталась Астаховой Софии, Антоновой Анастасии, Потапчук Марии.

Керченская Федерация художественной гимнастики благодарит тренера Гладкову Екатерину Николаевну за достойную подготовку наших спортсменок.

По результатам турнира будет сформирована сборная Республики Крым.

Керченские гимнастки на соревнованиях в Евпатории