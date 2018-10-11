Керченские команды примут участие в чемпионате Крыма по баскетболу

На выходных состоятся матчи первого тура Открытого чемпионата Республики Крым по баскетболу.

13 и 14 октября состоятся матчи первого тура Открытого чемпионата Республики Крым сезона-2018/2019 по баскетболу. На базе спортивного комплекса Медицинской академии Крымского федерального университета будут играть представители мужских дивизионов «А» и «Б», а также женские команды. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Крыма.

«В мужском чемпионате выступят 19 команд. 12 представителей дивизиона «А» сначала по разу сыграют каждый с каждым, а затем в стадии на выбывание определят обладателей итоговых мест. При этом восьмёрка лучших определят призёров».

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Встречи стартового тура в мужском дивизионе «А» состоятся в воскресенье во втором корпусе спорткомплекса МА КФУ. В 10:00 на площадку выйдут симферопольские «Молния» и «Титаны», в 11:45 – «Муссон» (Севастополь) и «Волна» (Ялта), в 13:30 – «Океан» (Керчь) и «Лесогор» (Алушта), в 15:15 – «Черномор» (Феодосия) и «Шторм» (Керчь), в 17:00 – «Легион» (Севастополь) и «Искра» (Евпатория), а в 18:45 – «Гвардеец» (Симферопольский район) и чемпион сезона-2017/2018 – сборная КФУ (Симферополь).

«Во второй мужской группе, дивизионе «Б», семь коллективов сперва сыграют друг с другом по два раза, а затем будет проведена стадия на выбывание, для определения итоговых позиций».

Эти участники стартуют в субботу в третьем корпусе спорткомплекса МА КФУ. В 10:00 начнут своё противостояние «Далер» (Симферополь) и юношеская сборная Крыма, в 13:00 – АГРО-АБиП (Симферопольский район) и юношеская сборная Симферополя, а в 14:30 – «Скифы» из крымской столицы и БК «Ялта». Команда Красногвардейской спортивной школы первый тур пропускает.

В женском чемпионате будут соревноваться чемпион сезона-2017/2018 симферопольские «Профбаскет», СШ-2 и «Орлан», а также алуштинский KRM. В субботу в 11:30 встретятся KRM и СШ-2. Матч «Профбаскет» – «Орлан» перенесён.

В юношеском первенстве выступят шесть коллективов – СШ-2 (Симферополь), СШ-1 (Евпатория), ДЮЦФП (Ялта), ДЮКФП (Керчь), СШ Джанкоя и СШ Нижнегорского района. До Нового года в один круг будут состязаться баскетболисты 2003-2004 годов рождения, а с января – участники 2005-2006 годов рождения. Юноши свой турнир начнут позже.

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Тренер керченского БК «Океан» Валерий ГРИГОРЬЕВ рассказал журналистам КерчьИНФО, что в преддверии нового сезона ребята из команды каждый день усиленно тренировались.

«Мы приложим все усилия, чтобы в этом сезоне не подвести болельщиков и сыграть на хорошем уровне. По сравнению с прошлым сезоном, состав команды практически не изменился, однако, мы все-равно надеемся на новых игроков».

По словам тренера, в прошлом году керченским баскетболистам удалось провести первый выездной тур чемпионата Крыма по баскетболу в городе Керчи, в этом году они также планируют это осуществить.

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