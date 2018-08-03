Керченские красавицы познакомились со спортивным питанием

В рамках конкурса Queen of the season 2018 в Керчи прошло очередное важное для участницы мероприятие. На этот раз девушки учились правильно употреблять специальные добавки к пище для спортсменов.

О том, для чего нужна каждая добавка, какие цели она помогает достичь, а также на что стоит обратить внимание при тренировках, керченским красавицам рассказали в магазине «Богатырь», специализирующемся на спортивном питании и экипировке.

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Владелец магазина обратил внимание участниц конкурса красоты на то, что каждый организм имеет свои уникальные особенности, поэтому выбор «спортпита» должен быть сознательным и очень тщательным. Кроме того он сделал акцент на том, что специальные добавки не могут стать полноценным рационом и заменить обычную еду даже для постоянно тренирующегося спортсмена, а лишь ускорить результаты тренировок.

Керченские красавицы познакомились со спортивным питанием. ФОТО

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