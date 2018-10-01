Керченские моржи открыли сезон закаливания (ФОТО)

Лето закончилось, и наступила осень. На улице еще светит солнце, однако понизившаяся температура воздуха и холодный ветер пробирает до дрожи.

В конце сентября представители молодёжного движения «Моржи Керчи» открыли сезон закаливания.

30 сентября 2018 года температура воздуха и воды составляла +18 и +17 соответственно. В последний день первого месяца осени представители молодёжного движения «Моржи Керчи» открыли сезон закаливания.

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«Естественно, время провели круто. Мы съездили в Осовины. Погода, даже несмотря на лёгкий ветер и тучи, была благоприятной. Мы развели костёр, искупались, насладились прекрасной веганской шавермой», — рассказывают активисты.

По мнению ребят, городским жителям очень важно собираться в компании единомышленников, выезжая за город.

«Это очень мощная зарядка стихиями».

Керченские моржи открыли сезон закаливания

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