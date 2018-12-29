Керченские мосты готовят к реконструкции

Подрядная организация «Дормостпроект» приступила к выполнению проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту Горьковского и Аршинцевского мостов.

Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту керченских мостов — это второй этап на пути к их восстановлению. Благодаря первоочередным противоаварийным работам, которые были проведены в 2016 году, удалось остановить процессы разрушения этих путепроводов. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

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Следующий этап — проектные изыскания для последующей реконструкции. По контракту с управлением единого заказчика администрации Керчи подрядчик обязуется выполнить проектно-изыскательские работы и получить положительное заключение госэкспертизы за три месяца.

«После положительного заключения госэкспертизы мы будем изыскивать финансовую возможность на проведение строительно-монтажных работ, приведение мостов в надлежащее техническое состояние, что значительно продлит срок их эксплуатации», — рассказывает БОРОЗДИН. В последующем мост в Аршинцево, треть которого долгое время остается закрытой от движения транспорта, планируется расширить до четырех полос: двух — в одну и двух — в другую сторону. Горьковский мост также подлежит капитальному ремонту, для того, чтобы служить керчанам еще дольше.