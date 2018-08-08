Керченские паромы могут «встать» из-за непогоды

В ближайшие дни в Керчи прогнозируется непогода и сильный ветер. Из-за этого с 9 до 10 августа может быть приостановлена работа керченской паромной переправы.
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Пресс-служба «Морской дирекции» оповестила всех желающих переправиться через пролив на пароме о вероятной остановке движения из-за ветра, скорость которого может достигать 20 метров в секунду. По информации, которая есть у предприятия на данный момент, с уверенностью можно утверждать лишь то, что движение будет осуществляться по фактическим погодным условиям.
«Морская дирекция» советует учесть возможные затруднения при планировании своей поездки с использованием парома.