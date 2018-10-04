Керченские пенсионеры выступили в крымской столице (ФОТО)

Фестиваль художественной самодеятельности граждан пожилого возраста завершился гала-концертом.

В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состоялся гала-концерт победителей Фестиваля художественной самодеятельности граждан пожилого возраста. Мероприятие организовано Министерством труда и социальной защиты Республики Крым и приурочено к празднованию Международного дня пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба Комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Керчи.

Представителей серебряного возраста поздравили чиновники Республики Крым, представители церкви и младшего поколения.

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В ходе праздничного концерта состоялось награждение победителей Фестиваля художественной самодеятельности граждан пожилого возраста.

Керчь достойно представили в этом году два творческих коллектива. Вокальный ансамбль «Троянда» с народной песней «Черноглазая казачка» в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» занял 2 место. Выступление мужского вокального ансамбля «Аккорд», под руководством Любомира ГАВРИСЕВИЧ, с песней «Мост мечты» (слова С. В. СКУЛЬСКОГО, музыка Л. И. ГАВРИСЕВИЧ вошло в программу фестиваля вне конкурса и вызвало бурю оваций.

Стоит признать, что конкурс творческой самодеятельности граждан преклонного возраста в Республики Крым поднялся на высокий уровень организации. Ежегодно фестиваль демонстрирует зрителям силу любви к творчеству старшего поколения и жизнелюбие участников, уровень выступлений которых, качество костюмов, аранжировки растет и совершенствуется.

Керченские пенсионеры выступили в крымской столице

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