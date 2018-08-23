Керченские полицейские ищут владельца найденного рюкзака с документами и личными вещами

Накануне в городе Керчи в районе сквера «Деметры» при проведении массовых мероприятий, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации сотрудниками полиции был обнаружен рюкзак черного цвета с оранжевыми вставками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Керчи.

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В ходе осмотра рюкзака были обнаружены: мобильный телефон IPhone 4S, желтый чехол для планшета, паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина Украины, загранпаспорт гражданина, свидетельство, полис медицинского страхования, зарядное устройство Meizu, личные вещи, две пары наручных часов.

Владельцу, потерявшему рюкзак, необходимо обратиться в дежурную часть УМВД России по городу Керчи по адресу: ул. Ленина, д. №8, или по телефону 102.

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