Керченские полицейские напомнили сотрудникам МЧС правила дорожного движения

Сегодня в актовом зале 15-ой пожарно-спасательной части сотрудник группы по связям со СМИ Управления МВД России по г. Керчи Елена КОВАЛЕВА провела профилактическую беседу по безопасности дорожного движения с личным составом 3-его пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы и специального морского отряда ГУ МЧС по Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по города Керчи.

Сотрудник полиции напомнила присутствующим о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Довела информацию о состоянии аварийности на территории города и разобрала основные причины совершения ДТП и их последствия. Разъяснила преимущества получения государственных услуг в электронной форме. Особое внимание полицейского было направлено на соблюдение водителями автотранспорта скоростных режимов движения, особенно в местах массового пребывания детей и подростков. Кроме того Елена КОВАЛЕВА рассказала об основных моментах безопасной перевозки детей в автомобилях, о предназначении и о видах основных детских удерживающих устройств и пояснила необходимость их применения.

Несмотря на то, что многие из присутствующих являются водителями с большим стажем, сотрудник полиции порекомендовала быть предельно внимательными на дороге, управляя служебным транспортом с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

В завершении встречи правоохранитель ответила на все интересующие вопросы и обратилась к ним с призывом соблюдать Правила дорожного движения и на дороге всегда быть примером для других.

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