Керченские полицейские нашли пропавшего подростка из Феодосии

Местонахождение мальчика было не известно несколько дней.

20 февраля во второй половине дня в полицию Феодосии обратился местный житель, заявивший об исчезновении своего сына. 16-летний подросток утром ушел из дома и не вернулся. Самостоятельные поиски родных не принесли результатов, поэтому они обратились за помощью к правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Розыскные мероприятия также не принесли результатов.

В итоге, в ночь на 24 февраля сотрудниками ДПС Керчи был остановлен подросток, похожий по приметам на пропавшего феодосийца. Он спокойно гулял по улицам города. Молодого человека доставили в отдел полиции, где установили личность.

Читайте: Срочно! В Крыму пропала молодая девушка!

Сразу же парень был возвращен домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время в отношении родителей подростка полицейскими составлен административный протокол из-за неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.