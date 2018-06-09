Керченские полицейские нашли пропавших детей

Вечером 6 июня в отделение полиции Керчи поступило заявление от администрации одного из социально-медицинских центров о том, что учреждение самовольно покинули две 13-летние воспитанницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками правоохранительных органов незамедлительно были приняты меры реагирования — опрошен персонал организации, а также находящиеся там дети, жители близлежащих домов и знакомые пропавших.

Полицейские обследовали улицы, осмотрели заброшенные здания, подъезды, подвальные и чердачные помещения. На розыск несовершеннолетних были ориентированы все наружные наряды полиции.

Читайте: Полицейские Керчи поздравили детей с праздником

В результате работы оперуполномоченными уголовного розыска и сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних уже к вечеру следующего дня местонахождение подростков было установлено.

Как пояснили девочки, они гуляли и купались в море на одном из пляжей. Ранее подростки уже самовольно покидали учебно-воспитательное учреждение.

В настоящее время несовершеннолетние переданы администрации центра. С ними проведена профилактическая и разъяснительная работа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.