Керченские полицейские отметили профессиональный праздник (ФОТО)

В этом году 5 октября исполнилось 100 лет со дня образования уголовного розыска России.
В Управлении МВД России по городу Керчи поздравили керченских оперативников с их профессиональным праздником, посвященном 100-летию создания службы уголовного розыска в системе МВД России.
Мероприятие началось с лирического выступления старшего специалиста по связям со СМИ Елены КОВАЛЕВОЙ и праздничного концерта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.
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Поздравления и слова благодарности прозвучали от начальника Управления МВД России по городу Керчи Николай ТКАЧЕНКО, первого заместителя главы Администрации города Сергея ШИМКО, председателя совета ветеранов и пенсионеров УМВД России по городу Керчи Сергей ХОРОШКО.
«Направление вашей работы является одним из самых сложных и ответственных в борьбе с преступностью. От качества выполнения вверенных вам задач зависит безопасность и спокойствие керчан, защита их прав и интересов. Уверен, сегодняшняя смена работников уголовного розыска приумножает традиции предыдущих поколений и достойно несет свою службу», — отметил Сергей ШИМКО, обращаясь к присутствующим в зале.
За высокий профессионализм, добросовестную службу и ответственное отношение к исполнению служебных обязанностей, за неоценимый вклад в службе уголовного розыска отмечены грамотами, благодарностями и ценными подарками как действующие сотрудники, так и ветераны службы.
В завершение мероприятия полицейские почтили минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы в память о сотрудниках, погибшим при исполнении служебного долга.
Керченские полицейские отметили профессиональный праздник