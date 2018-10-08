Керченские полицейские отметили профессиональный праздник (ФОТО)

В этом году 5 октября исполнилось 100 лет со дня образования уголовного розыска России.

В Управлении МВД России по городу Керчи поздравили керченских оперативников с их профессиональным праздником, посвященном 100-летию создания службы уголовного розыска в системе МВД России.

Мероприятие началось с лирического выступления старшего специалиста по связям со СМИ Елены КОВАЛЕВОЙ и праздничного концерта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

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Поздравления и слова благодарности прозвучали от начальника Управления МВД России по городу Керчи Николай ТКАЧЕНКО, первого заместителя главы Администрации города Сергея ШИМКО, председателя совета ветеранов и пенсионеров УМВД России по городу Керчи Сергей ХОРОШКО.

«Направление вашей работы является одним из самых сложных и ответственных в борьбе с преступностью. От качества выполнения вверенных вам задач зависит безопасность и спокойствие керчан, защита их прав и интересов. Уверен, сегодняшняя смена работников уголовного розыска приумножает традиции предыдущих поколений и достойно несет свою службу», — отметил Сергей ШИМКО, обращаясь к присутствующим в зале.

За высокий профессионализм, добросовестную службу и ответственное отношение к исполнению служебных обязанностей, за неоценимый вклад в службе уголовного розыска отмечены грамотами, благодарностями и ценными подарками как действующие сотрудники, так и ветераны службы.

В завершение мероприятия полицейские почтили минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы в память о сотрудниках, погибшим при исполнении служебного долга.

Керченские полицейские отметили профессиональный праздник

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