Керченские полицейские поздравили с профессиональным праздником ветеранов следственных подразделений

Накануне действующие сотрудники керченской полиции совместно с председателем Совета ветеранов и пенсионеров УМВД России по г. Керчи Сергеем ХОРОШКО и его заместителем Галиной ГАРАГУЛЯ поздравили ветеранов и пенсионеров следственных подразделений с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по города Керчи.

День сотрудника органов следствия Российской Федерации отмечается начиная с 2014 года, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 г. № 741 «О дне сотрудника органов следствия Российской Федерации».

На органы следствия МВД России выпало немало испытаний и трудностей, однако сотрудникам следственного аппарата всегда удавалось достойно решать поставленные задачи, строго следуя принципу законности и неотвратимости наказания. Значительные результаты борьбы с преступностью достигнуты благодаря высокопрофессиональному, самоотверженному, честному труду следователей во имя справедливости с глубоким уважением к закону и своей профессии.

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Слова благодарности и глубокого уважения к ветеранам, создавшим славные традиции следствия, многие из которых до сих пор являются незаменимыми наставниками и образцовым примером для молодого поколения следователей выразила заместитель отдела по работе с личным составом УМВД России по г. Керчи Елена БЕРБЕРОВА. Она отметила, что лучшие годы своей жизни они посвятили служению Отечеству. Также от себя лично и от руководства Керченской полиции Елена поздравила ветеранов с заслуженным профессиональным праздником и пожелала крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

В свою очередь председатель Совета ветеранов и пенсионеров УМВД России по г. Керчи Сергей ХОРОШКО в честь праздника вручил Почетные грамоты и поздравительные открытки приглашенным.

После торжественной церемонии за праздничным столом ветераны вспомнили начало службы, сослуживцев, бессонные ночи и, конечно, личные победы в борьбе с преступностью, которые, несомненно, были в жизни каждого из них.

Керченские ветераны всегда были хранителями морально-нравственных и патриотических ценностей, лучших служебных и боевых традиций борцов с преступностью, наставниками молодых сотрудников, готовыми словом и делом прийти на помощь.

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