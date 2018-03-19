Керченские полицейские пришли на родительское собрание

Полицейские Керчи принимают участие в общешкольных родительских собраниях по обеспечению безопасности детей.

С целью обеспечения безопасности детей сотрудники полиции, в том числе совместно с педагогами, медиками и представителями иных социальных служб проводят разъяснительные и профилактические работы не только с несовершеннолетними, но и их родителями.

Очередная встреча с родителями учащихся образовательных учреждений города состоялась в керченской школе №5, при участии городской администрации, депутатского корпуса, сотрудников полиции и педагогов. На собрании были рассмотрены вопросы качества организации воспитательного, образовательного процессов, основные приоритеты работы школы и вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся.

В ходе мероприятия инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г.Керчи Алексей Крихели ознакомил присутствующих с состоянием аварийности, основными причинами ДТП, произошедшими с участием несовершеннолетних, а также необходимыми мерами профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Среди основных нарушений ПДД, которые допускают несовершеннолетние, инспектор отметил: пересечение проезжей части в неустановленных местах, вблизи движущегося транспорта, управление велосипедами на проезжей части.

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Алексей КРИХЕЛИ уведомил родителей о наличии в городе специальных игровых площадок, предназначенных для катания на роликах, сигвеях, гироскутерах и скейтбордах, а также правилах передвижения на них, необходимости использования защитного снаряжения. Кроме этого, полицейский напомнил присутствующим о необходимости соблюдения безопасного маршрута «Дом-школа-дом» и призвал родителей пройти по разработанным маршрутам вместе с детьми.

Еще одной познавательной стала беседа с инспектором по делам несовершеннолетних УМВД России Денисом ПУХАЛЬСКИМ. В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейский побеседовал с родителями о немаловажном значении профилактических мер по предупреждению наркотической зависимости несовершеннолетних, возможной уголовной и административной ответственности за потребление наркотических и психотропных веществ.

«На сегодняшний день распространена пропаганда наркотиков среди несовершеннолетних в сети Интернет. Организаторы наркопреступности завлекают молодежь легким способом заработка денег путем нанесения надписей с рекламой сайтов, распространяющих наркотики на здания и сооружения, а также осуществления «закладок» наркотиков в тайники. Исходя из этого, родителей призываем обратить особое внимание на переписку своих детей в социальных сетях, группы в которых они состоят, круг общения, фотографии, которые хранятся в мобильных телефонах, а также подключенные мобильные приложения», — подчеркнул инспектор ПДН.

В завершении встречи полицейские пожелали родителям быть бдительными, внимательными и законопослушными. Всегда быть примером для подражания подрастающего поколения.

Текст и фото предоставлены пресс-службой МВД.

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