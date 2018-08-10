Керченские полицейские провели акцию: «Быть пешеходом – это очень ответственно!»

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сохранения жизней горожан сотрудники УМВД России по городу Керчи провели профилактическую акцию. Они призвали всех участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

За прошедшую неделю в городе Керчи зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 1 человек погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести.

В большинстве случаях ДТП стали возможны из-за невнимательности пешеходов и их пренебрежительного отношения к соблюдению Правил дорожного движения.

Читать: Полиция провела ночной рейд в районе Аршинцево

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, профилактики аварийности с участием пешеходов на оживленных участках дороги, где расположены нерегулируемые пешеходные переходы, инспекторы Госавтоинспекции вместе с участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками патрульно-постовой службы провели разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения на дороге, как с пешеходами, так и с водителями.

Полицейские акцентировали внимание жителей на то, что пешеходы – это одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически незащищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией – как правило, именно пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Поэтому пешеходом быть – это очень ответственно, и безопасность на дороге зависит в совокупности действий всех участников дорожного движения.

Сотрудники полиции напомнили, что переходить проезжую часть пешеходам, разрешается только на пешеходных переходах, в случае их отсутствия, выходить на проезжую часть только в местах с хорошей видимостью. Осуществлять переход дороги необходимо после того, как убедились, что все автомобили остановились и Вас пропускают. Кроме того, выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, а также прослушивать музыку в наушниках, разговаривать по мобильному телефону, отвлекаться иными действиями.

Читать: В Керчи задержали наркозакладчиков

В свою очередь водителям, необходимо помнить, что пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, поэтому необходимо заблаговременно снижать скорость движения автомобиля, а также быть готовым в любую минуту остановить свое транспортное средство.

Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что при строгом соблюдении основных правил дорожного движения водителями и пешеходами риск дорожно-транспортных происшествий уменьшается. Относитесь со всей ответственностью к Вашей безопасности и безопасности окружающих Вас людей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.