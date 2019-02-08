Керченские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона

В полицию поступило сообщение о том, что из дома керчанина в новогоднюю ночь пропал мобильный телефон.

Керченские полицейские установили причастность к совершению кражи 27-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичные преступления. По имеющимся данным, подозреваемый с целью раздобыть спиртные напитки направился в частный сектор к своему знакомому. Убедившись, что во дворе никого нет, перелез через забор и проник в дом через незапертую дверь. Увидев, лежащий на подоконнике телефон, решил его похитить и продать. Вырученные от продажи чужого имущества деньги потратил на собственные нужды. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

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В совершении преступления мужчина сознался и написал явку с повинной. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За кражу ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Керчанин находится под стражей. Он также подозревается в совершении иных противоправных деяний на территории обслуживания.