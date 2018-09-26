Керченские полицейские рассказали школьникам о своей службе (ФОТО)

Традиционно в начале нового учебного года керченские полицейские провели «День открытых дверей» для детей старшеклассников школ города.

Сотрудники отдела полиции города Керчи ознакомили ребят со спецификой службы в органах внутренних дел, рассказали о подразделениях, которые входят в структуру МВД России, показали видеоролик о Крымском филиале Краснодарского Университета МВД России, который готовит специалистов правоохранительной направленности, рассказали и продемонстрировали виды оружия, которые имеются на вооружении в полиции, средства защиты.

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Полицейские подробнее объяснили будущим выпускникам правила дорожного движения, рассказали, как переходить дорогу при работе регулировщика.

В заключительной части перед детьми выступили полицейские-кинологи вместе со своими четырехлапыми напарниками.

«У злоумышленника нет шансов, если с нами наши подопечные», — с гордостью прокомментировал действия подопечных полицейский-кинолог Артем ПОЗДЫШЕВ.

По окончании встречи все желающие смогли задать полицейским интересующие вопросы. В свою очередь, сотрудники кадровой службы отметили, что ВУЗы МВД России с радостью примут ребят на учёбу.

Керченские полицейские рассказали школьникам о своей службе

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