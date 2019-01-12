Керченские полицейские вернули 71-летнему пенсионеру украденные вещи

Ночью в полицию обратился 71-летний керчанин с просьбой разыскать злоумышленника, который похитил его имущество из дома, пока он спал.

Пожилой мужчина рассказал правоохранителям, что проснулся от шума в коридоре и включил свет. В этот момент похититель с краденным успел убежать. Разглядеть злоумышленника потерпевший не сумел. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Керченские полицейские быстро задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый сосед потерпевшего.

Читайте: В России разрешат сбивать самолеты с пассажирами

По предварительным данным, нетрезвый злоумышленник залез через окно в дом и похитил автомойку с инструментами. Когда неожиданно в одной из комнат загорелся свет, мужчина с места преступления скрылся, забрав с собой похищенное имущество.

В совершении преступления мужчина сознался, написав явку с повинной.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

За кражу гражданину может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.