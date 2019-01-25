Мошенник из Ростовской области обманул керчанку на 13 000 рублей

В полицию обратилась керчанка с просьбой разыскать злоумышленника, который мошенническим путем завладел ее деньгами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Женщина рассказала, что хотела приобрести экзотического попугая через Интернет. Найдя на сайте объявление о продаже, связалась с продавцом, который подробно рассказал об интересующем товаре и объяснил способ оплаты. Кроме того, мужчина предложил помощь в организации передачи птицы в Крым, нашел частного водителя, который согласился доставить товар.

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Поверив в порядочность продавца, женщина оформила покупку и перечислила на указанный счет банковской карты деньги в размере 13 000 рублей. После этого она связалась с водителем, который подтвердил оплату и заверил в скорейшей доставке попугая. Спустя месяц товар так и не пришел, а продавец и водитель перестали выходить на связь с заявительницей.

«Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, керченские полицейские установили личность злоумышленника. Подозреваемым в мошенничестве оказался 26-летний житель Ростовской области. Молодой человек признался, что весной прошлого года на одном из сайтов разместил фиктивное объявление о продаже экзотического попугая. Когда с ним связалась потенциальная покупательница, он, используя вторую сим-карту и изменив голос, представился ей водителем, подтвердив факт доставки», — рассказывают в пресс-службе.

В настоящее время по подозрению в серии преступлений, совершенных мошенническим путем, злоумышленник заключен под стражу в городе Ростов-на-Дону. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. За содеянное молодому человеку может грозить наказание от крупного

штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.