Керченские полицейские выявили собственников «резиновых квартир»

Керченские полицейские выявили восемь фактов фиктивной регистрации иностранных граждан в ходе рейдовых проверок. Данные контрольные мероприятия были организованы участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции. Об этом сообщили пресс-службе МВД по Республике Крым.

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Сотрудниками правоохранительных органов выявили, что местные жители за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет в своих квартирах граждан – уроженцев ближнего востока. Фактическое жилое помещение предоставлено гражданам, которые были в нем прописаны – не предоставлялось.

«По данным фактам отделом дознания УМВД России по г. Керчи возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации)», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что за такое преступление установлено наказание в виде штрафа в размере до 500 000 рублей или лишение свободы до трех лет.

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