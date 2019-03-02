Керченские полицейские задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий

Мужчина делал ремонт в квартире у керчанина и прихватил золотые украшения.

В декабре прошлого года в дежурную часть отдела полиции Керчи поступило заявление от местного жителя о пропаже у него золотых украшений. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по городу Керчи.

В результате по подозрению в совершении кражи ювелирных изделий был задержан 43-летний керчанин.

Злоумышленник в содеянном признался и рассказал, что делал ремонт в квартире потерпевшего. Пользуясь отсутствием хозяев,

открыл шкаф и забрал драгоценности. После этого направился в ломбард и заложил чужое имущество, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

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Полицейскими мужчине предъявлено обвинение. За кражу ему может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.