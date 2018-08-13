Керченские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля

В УМВД России по городу Керчи от местного жителя поступило сообщение об угоне автомобиля. Транспортное средство было похищено со двора многоэтажного дома одного из районов города Керчи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными было установлено, что ночью 42-летний мужчина, увидев автомобиль с незакрытой дверью, попытался различными способами запустить двигатель и уехать на нем домой. После неудачных попыток злоумышленник бросил транспортное средство неподалеку от места происшествия.

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Подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Транспортное средство возвращено законному владельцу.

Отделом дознания отдела полиции №3 УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

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