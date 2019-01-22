Керченские пожарные провели учения в медицинском учреждении (ФОТО)

Для более оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, а также успешной борьбы с ними, крымские спасатели регулярно проводят пожарно-тактические учения и тренировки.

Так, накануне, керченские огнеборцы провели учения по тушению условного пожара на объекте с круглосуточным пребыванием людей, а именно — в женской консультации. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Согласно легенде учений, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки в помещении регистратуры на первом этаже, что привело к быстрому распространению огня и сильному задымлению соседних помещений. Сразу же была проведена экстренная эвакуация людей.

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Одновременно с этим к месту условного ЧП прибывают пожарные, которые проводят боевое развертывание и приступают к аварийно-спасательным работам и тушению пожара. Спасатели в составе звена газодымозащитной службы также провели разведку места возгорания, в результате которой условных пострадавших обнаружено не было.

Поставленная перед подразделениями учебная цель по изучению объекта была достигнута в полном объеме.

Керченские пожарные провели учения в медицинском учреждении