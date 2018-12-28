Керченские преподаватели музыкального искусства провели праздничный концерт

Мероприятие прошло на высшем уровне.

26 декабря в Детской музыкальной школе №1 прошёл концерт педагогов – одна из самых ярких страниц предновогоднего фестиваля.

В городе, где нет филармонии с профессиональными музыкантами-исполнителями, концерт преподавателей музыкальных школ – музыкантов, за плечами которых годы жизни в музыкальном мире, годы педагогической и исполнительской практики – это праздник для всех почитателей музыкального искусства.

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Но и не только. Это своего рода тоже урок ученикам – с какой гордостью они видят на сцене и слушают своих учителей, с которых ребята, конечно же, берут пример артистизма и профессионализма в исполнительском искусстве.

В этом году в концерте играли не только педагоги ДМШ №1, но в составе ансамблей принимали участие друзья школы – педагоги лицея искусств и детской школы искусств имени Р.Сердюка. А также в ансамблях со своими преподавателями играли ученики старших классов школы.

Концерт от преподавателей ДМШ в Керчи