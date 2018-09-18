Керченские продавцы будут оштрафованы за продажу нелицензированного табака

Отделом Роспотребнадзора в городе Керчи совместно со Службой Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым проверены 4 субъекта хозяйствования, реализующие табачную продукцию в торговой сети на территории города Керчи. Изъято из оборота более 30 тысяч пачек табачной продукции. Информация об этом расположена на официальном сайте Роспотребнадзора по Республике Крым.

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«В ходе проведения проверок выявлено множество нарушений. Среди них: отсутствие необходимой информации на упаковке табачной продукции, отсутствие акцизной марки, маркировки на упаковке сигарет в виде максимально розничной цены. На табачную продукцию также отсутствовали декларации, подтверждающие качество и безопасность продукции. Данная табачная продукция не может находится в обороте на территории Российской Федерации».

Данные нарушения подпадают под состав административного правонарушения и предусматривают конфискацию предметов административного правонарушения с назначением штрафа (на граждан — от четырех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот до трехсот тысяч рублей), а также уголовную ответственность.

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