Керченские лицеистки презентовали поэтический альманах (ФОТО)

В феврале 2019 года в лицее искусств города Керчи состоялась презентация первого выпуска школьного альманаха «Проба пера»: студия «Поэзия».

На праздник к юным поэтам пришла поэтесса из Керчи Вера КОВАЛЬ. Она поздравила начинающих авторов, членов студии «Поэзия»: ученицу 10-Б класса Алину ЗАГРЕБЕЛЬНУЮ , ученицу 8-А класса Анастасию РЕШЕТНЯК, ученицу 9-Б класса Дарину МУРАТОВУ и шестиклассницу Алину ДЖОРДЖ.

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В своей поздравительной речи Вера Федоровна подчеркнула:

«Поэзия – это одно из самых гениальных достижений человечества. Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, — на это способна только поэзия, величайшее из искусств, созданных человеком».

Поэтесса призвала писать стихи, не задумываясь о славе и бессмертии. Ведь даже маленькое, никому не известное стихотворение – это тоже огромный духовный вклад в дело культурного и интеллектуального процветания всего общества.

Члены студии «Поэзия» поблагодарили поэтессу, порадовали её своими стихотворениями.

Керченские школьницы презентовали поэтический альманах

Вера Палёха, руководитель кружка «Литературное творчество»