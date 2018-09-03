Керченские школьники провели каникулы «с палитрой в руках»

Ученики МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» даже летом отдыхают творчески.

По инициативе юных художников и их родителей была создана творческая группа, которая согласовано выходила на пленэры в течении августа месяца. Преподаватель художественного отделения, Никулина Е.А, поддержала инициативу, возглавила группу, как руководитель:

«Это неплохая разминка перед началом занятий в художественной школе, надеюсь, что мы также начнем новый учебный год уже во 2Г классе. Планируем подобные мероприятия организовывать и следующим летом в более расширенном составе».

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Под надзором учителя дети чувствуют всю серьезность этого занятия, работают ответственно, как настоящие художники, рисуя свой любимый город и отдыхая.

Каникулы с палитрой в руках

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