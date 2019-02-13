Керченские школьники взяли призовые места по «Мини-футболу» (ФОТО)

7 февраля команда юношей «Школы № 2» и девушек «Школа № 15» представляли наш город на первенстве Республики Крым на соревнованиях по футзалу «Мини-футбол — в школу».

В своих возрастных категориях ребята предварительно выиграли в зональных соревнованиях, которые проходили в Советском районе Крыма. Мальчишки и девчонки встретились с сильнейшими командами из других городов и районов Республики.

Девочкам немного не хватило для того, чтобы завоевать золото, в итоге у них 2 место, но это тоже победа, и высокое для них достижение.

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А вот ребят из «Школы № 2» можно поздравить с победой — они стали чемпионами Республики Крым в своей возрастной категории и теперь будут представлять Крым на отборочных соревнованиях.

Оборочные туры состоятся в городе Ставрополь, и в них будут принимать участие сильнейшие команды Южного и Северо-Кавказского федерального округов.

Керченские школьники взяли призовые места по «Мини-футболу» (ФОТО)