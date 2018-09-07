Керченские сироты имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Образовательные организации, в которых обучаются дети-сироты и лица, потерявшие родителей, должны обеспечивать им бесплатный проезд до завершения обучения.

Керченская транспортная прокуратура сообщает:

«Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2017 года № 1066 утверждены правила обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы».

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Также в ведомстве уточняется, что такси к данному перечню транспортных средств не относятся.

По желанию обучающегося расходы, связанные с проездом, могут возмещаться при предъявлении в образовательную организацию проездных документов.

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