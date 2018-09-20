Керченские спасатели потушили условный пожар на корабле

Для более оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, а также успешной борьбы с ними, крымские спасатели постоянно повышают профессиональные навыки в ходе проведения пожарно-тактических учений.

Личный состав 15-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым совместно с личным составом пограничного управления ФСБ России по Республике Крым города Керчь провели пожарно-тактические занятия по тушению условного пожара на судне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

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Согласно легенде учений, в результате замыкания электропроводки, возник пожар в трюме корабля. Огонь интенсивно распространился по горючим материалам отделки помещения. Возникло сильное задымление вблизи очага возгорания. Появилась опасность распространения пожара по трюму корабля, а также на всю площадь палубы.

Прибывший на место личный состав дежурного подразделения МЧС России оперативно провел боевое развертывание рукавных линий и немедленно приступили к ликвидации условной аварийной ситуации. Крымские спасатели провели разведку в задымленных помещениях, в результате которой условных пострадавших не было обнаружено.

«В ходе учений были отработаны совместные действия пожарно-спасательных подразделений и сотрудниками пограничной службы, — отметил помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир ИВАНОВ. – В результате мероприятия личным составом противопожарной службы был изучен объект в оперативном отношении, его планировка, а также полностью раскрыты тактические замыслы учений и в полном объеме выполнены поставленные задачи».

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