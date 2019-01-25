Керченские спасатели привезли награды с соревнований по шахматам

Вчера на базе симферопольского шахматно-шашечного клуба состоялись соревнования по шахматам на первенство ГУ МЧС России по РК среди команд личного состава крымских спасателей.

За право быть лучшими боролись 26 человек от каждого подразделения федеральной противопожарной службы. Перед всеми участниками стояла задача сразиться с соперниками в командных и индивидуальных поединках и по максимальному количеству побед выйти в финал соревнований. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

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«По результатам соревнований команда главного управления МЧС России по Республике Крым завоевал I место в общекомандном зачете, на один шаг от них отстали сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда, тем самым завоевав II место. А бронзовый кубок за III место достался команде 3-го пожарно-спасательного отряда города Керчь», — рассказали в пресс-службе.

Все участники и победители были награждены грамотами и кубками.

Конкурс показал, что интерес к шахматам в учреждениях растет, приносит хорошие результаты и помогает сотрудникам постоянно самосовершенствоваться.