Керченские спасатели провели занятия в кадетских классах

В открывшихся в этом году кадетских классах МЧС Керчи прошли первые занятия по темам безопасности.

На этой неделе с кадетами уже были проведены первые занятия на тему: «Правила пожарной безопасности в школе и дома». Первый урок проводил инспектор отдела надзорной деятельности по городу Керчь.

Во время проведения занятий кадетам были доведены основные правила пожарной безопасности в школе и дома, правила осторожного обращения с огнем и действия в случае возникновения пожара. В ходе занятий ученикам был продемонстрирован видеоролик «Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре» и проведены практические занятия по правилам использования первичных средств пожаротушения (огнетушителя).

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В конце занятий кадеты сдали тестирование, которое показало, что новоиспеченные спасатели усвоили пройденную тему на оценку «хорошо».

На протяжении года занятия в кадетских классах будут проводить специалисты 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, Специального морского отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты и Керченского участка государственной инспекции маломерных судов по городу Керчь.

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