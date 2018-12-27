Керченские специалисты оформили более 120 объектов Крымской железной дороги

Керченские специалисты Госкомрегистра оформили более 120 объектов ФГУП «Крымская железная дорога». Общая площадь всех объектов составляет свыше 43 000 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Александра СПИРИДОНОВА.
По словам главы ведомства, за предприятием были зарегистрированы нежилые здания, в том числе трансформаторная подстанция, вокзал, производственно-вспомогательные помещения, здание тепловозного цеха, пункт технического осмотра, бомбоубежище, сторожка, гараж, мазутная, бытовка.
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«На данный момент мы оказываем содействие Крымской железной дороге в оформлении порядка 2 000 объектов недвижимости, расположенных на территории республики», — рассказал СПИРИДОНОВ.
По его словам, сотрудники ведомства также продолжают регистрацию недвижимости ГУП «Крымские морские порты». За организацией уже оформлены сооружения электроэнергетики, нежилые здания, прожектор, гараж, смотровая яма и железная дорога общей площадью около 4 500 кв. м.
«Все имущество предприятий расположено на территории Керчи и Ленинского района», — уточнил СПИРИДОНОВ.