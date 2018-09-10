Керченские спортсмены принесли городу две победы

На выходных в городе Щёлкино Ленинского района Федерация К-1 Республики Крым провела Открытый кубок бойцовского клуба «Прайд» по К-1.

Прошли соревнования по К-1 — виду спорта, объединявшему техники с различных видов боевых искусств и имеющих на сегодняшний день миллионы поклонников по всему миру.

В этот раз участие в соревнованиях приняли: одиннадцатиклассник керченской школы № 9 Игорь Вадимович ЗЕЛЕНСКИЙ и первоклассник Марат Андреевич ГОРДЕЙЧУК из школы № 2 имени Желябова. Наши ребята выступили отлично, и открыли «сезон» двумя победами!

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Игорь ЗЕЛЕНСКИЙ провёл две схватки, которые закончил техническими нокаутами. Юноша показал очень хороший результат.

Марат ГОРДЕЙЧУК провёл схватку с соперником, превосходящим его в весе и возрасте, не боясь проиграть. Мальчик доказал, что принятое решение и приложенные усилия в спорте, как и в жизни, всегда приводят к успеху.

Спортсмены из СК «Атлант», находящегося на улице Вокзальное шоссе, 44, благодарят организаторов турнира и желают сил, мудрости и терпения ребятам, занимающимся борьбой К-1.

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